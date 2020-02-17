خوفا من كورونا.. إسرائيل توسع قائمة الممنوعين من دخول أراضيها

حظرت إسرائيل على الأجانب الذين زاروا تايلاند وهونغ كونغ وماكاو وسنغافورة في الأسبوعين الأخيرين، الدخول لأراضيها، بعد أن منعت الوافدين من الصين من الوصول إليها بقرار سابق.

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وألزمت السلطات الإسرائلية المواطنين العائدين من تلك الدول بالتقيد بالحجر الصحي وعدم الخروج من منازلهم خلال أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وتدرس شركة الطيران الإسرائيلية "ال عال" تعليق جميع رحلاتها من وإلى تايلاند مؤقتا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في وزارة الخارجية للبلاد قولهم، إن لديهم مخاوف من اتخاذ تلك الدول خطوات مماثلة تجاه إسرائيل، وخاصة حذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل وتخفيض مستوى التعاون الاقتصادي، علما بأن شركة الخطوط الجوية "كاثي باسيفيك" في هونغ كونغ قد تعلق جميع رحلاتها إلى إسرائيل.

وكانت السلطات اليابانية أعلنت الأحد أن ثلاثة سياح إسرائيليين على متن سفينة "دايموند برينسيس" الراسية بميناء يوكوهاما قادمة من الصين أصيبوا بفيروس "كورونا" Covid-19 وأن حالتهم طفيفة، ويتلقون العلاج.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية