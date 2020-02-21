أ ف ب: أردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في ليبيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، وجود مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في ليبيا.

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وأضاف الرئيس التركي أن قائد قوات "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، ليس محاورا لتركيا، مضيفا أنه "مرتزق ووضعه غير شرعي وغير قانوني".

يأتي ذلك، في وقت قال حفتر إن وقفا لإطلاق النار سيكون ممكنا فقط إذا توقف المقاتلون الأتراك والسوريون عن دعم حكومة الوفاق الوطني.

بدورها، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن محادثات وقف إطلاق النار، عادت لمسارها بعد أيام من انسحاب الحكومة المعترف بها دوليا من المفاوضات إثر قصف تعرض له الميناء البحري الواقع تحت سيطرتها في طرابلس.

وسبق أن وجهت أطراف معنية عدة، اتهاما إلى تركيا بنقل آلاف المسلحين الموالين لها من سوريا للقتال في ليبيا في صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني المتحالفة مع أنقرة والتي تخوض مواجهة شرسة مع "الجيش الوطني الليبي" في معركة العاصمة طرابلس.

وحذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من التداعيات الخطيرة لنقل هؤلاء "الإرهابيين" من سوريا إلى ليبيا على دول جوارها.

المصدر: أ ف ب+ وسائل إعلام مصرية