مقتل 8 أشخاص على الأقل في حادثتي إطلاق نار قرب مدينة فرانكفورت الألمانية
Reuters Ralph Orlowski
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nau0
أعلنت الشرطة الألمانية، فجر اليوم الخميس، مقتل 8 أشخاص في حادثتي إطلاق نار ببلدة هاناو قرب مدينة فرانكفورت.
وقالت الشرطة الألمانية إن عدد منفذي الهجوم لا يزال غير معلوم وجاء في بيانها: "قتل 8 أشخاص بإطلاق نادر داخل حانتين للشيشة، كما أُصيب 5 آخرون وهم بحالة حرجة".
وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بتورطهم بفتح النار على الحانتين ما زالوا طلقاء، كما أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان شخص واحد قد نفذ الهجوم أو مجموعة.
المصدر: وكالات