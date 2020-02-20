مقتل 8 أشخاص على الأقل في حادثتي إطلاق نار قرب مدينة فرانكفورت الألمانية

أعلنت الشرطة الألمانية، فجر اليوم الخميس، مقتل 8 أشخاص في حادثتي إطلاق نار ببلدة هاناو قرب مدينة فرانكفورت.

وقالت الشرطة الألمانية إن عدد منفذي الهجوم لا يزال غير معلوم وجاء في بيانها: "قتل 8 أشخاص بإطلاق نادر داخل حانتين للشيشة، كما أُصيب 5 آخرون وهم بحالة حرجة"​​​.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بتورطهم بفتح النار على الحانتين ما زالوا طلقاء، كما أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان شخص واحد قد نفذ الهجوم أو مجموعة.

المصدر: وكالات