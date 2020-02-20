العثور على المشتبه فيه بتنفيذ الهجوم المسلح غربي ألمانيا ميتا في منزله

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، إن المسلح المشتبه بأنه منفذ الهجوم، الذي خلف 8 قتلى في مدينة بغرب ألمانيا، عُثر عليه ميتا في منزله.

وقالت الشرطة إنها عثرت على جثة أخرى في منزل الرجل الكائن بمدينة هاناو إلى الشرق من فرانكفورت، حيث وقع حادث إطلاق النار فجر اليوم الخميس.

وأضافت الشرطة على تويتر: "لا توجد أي دلائل على ضلوع مشتبه بهم آخرين (في الواقعة)".

وفي وقت سابق أكدت المصادر نفسها أن الهجوم استهدف محلين للشيشة، وخلف 8 قتلى، و5 مصابين حالتهم حرجة، مضيفة أن منفذي الهجوم لاذوا بالفرار.

المصدر: رويترز