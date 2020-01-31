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الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ الصحية تحسّبا لـ"كورونا"

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الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ الصحية تحسّبا لـ
Reuters
وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار
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أعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار حالة الطوارئ الصحية في الولايات المتحدة بعد تسجيل 6 إصابات مثبتة بفيروس "كورونا"، مؤكدا خطورة الوضع الصحي في الصين بسبب انتشار هذا الوباء.

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وقال عازار، في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض الجمعة، إن الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ تشمل منع الأجانب الوافدين من الصين، من دخول الولايات المتحدة اعتبارا من يوم الأحد القادم.

كما أكد أن الرئيس دونالد ترامب أمر بفرض حظر مؤقت على دخول البلاد على الأشخاص الذين قد يحملون الفيروس، مشيرا إلى أن أي مواطن أمريكي يعود إلى الوطن بعد زيارة مقاطعة هوبي الصينية خلال الأسبوعين الماضيين، سيتم وضعه قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما. وسيخضع الأمريكيون العائدون من الصين لفحوص طبية في منافذ دخول مخصصة.

وأضاف عازار أن التدابير المتخذة وقائية، مؤكدا أن خطر الإصابة بالفيروس في البلاد "منخفض"، وأن مهمة السلطات تكمن في إبقاء المخاطر النابعة من "كورونا" عند هذا المستوى.

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المصدر: رويترز

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