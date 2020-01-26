الصين تسابق الزمن لإنتاج لقاح ضد فيروس "كورونا الجديد"

بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الجديد وارتفاع أعداد الوفيات تعمل الصين للوصول إلى لقاح ضد الفيروس، ويرجح خبراء أن يتطلب التوصل لإنتاجه عدة أشهر.

وصرح مدير المعاهد الوطنية لأمراض الحساسية والأمراض المعدية في الصين، أن "المعاهد الوطنية للصحة بصدد اتخاذ الخطوات الأولى نحو تطوير اللقاح".

وأوضح المسؤول الصيني أن هذا الأمر سيستغرق عدة أشهر حتى تبدأ المرحلة الأولى من التجارب السريرية، وأكثر من عام حتى يتوفر اللقاح.

ووفقاً لخبير عينته الحكومة الصينية، فإن الفيروس الذي تم الإبلاغ عنه أول مرة في نهاية ديسمبر الماضي، قد أصاب حتى الآن أكثر من ألفي شخص، وتسبب في وفاة نحو 60 شخصا في الصين.

الفيروس الجديد هو نوع من أنواع فيروس كورونا، وهو من نفس عائلة الفيروس الذي يسبب مرض السارس، أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في آسيا في العام 2003، وتسبب بوفاة أكثر من 700 شخص.

المصدر: وكالات