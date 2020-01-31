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إيران تعلق الرحلات الجوية من وإلى الصين

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إيران تعلق الرحلات الجوية من وإلى الصين
Reuters Marko Djurica
صورة من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران علقت كل الرحلات الجوية من وإلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد التلفزيون الإيراني اليوم الجمعة، أن السلطات لم ترصد أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في إيران.

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يذكر أن العديد من شركات الخطوط الجوية من مختلف الدول أعلنت تعليق رحلاتها من وإلى الصين أو الحد منها، على خلفية انتشار الفيروس.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا نحو 10 آلاف شخص في 20 دولة حول العالم، وتسبب الفيروس بأكثر من 200 وفاة في الصين.

المصدر: وكالات

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