تدابير مشددة في مطارات موسكو لمواجهة جائحة كورونا

شدد مطار "شيريميتيفو" أكبر مطارات روسيا وأحد أكبر مطارات العالم إجراءات الرقابة الصحية والوقائية على ركاب الرحلات القادمة من الصين، في إطار مواجهة وباء كورونا ومنع تسربه إلى روسيا.

وشملت التدابير الوقائية رحلات شركات "إيروفلوت"، و"خطوط جنوب الصين" و"خطوط هاينان الجوية" المتوجهة والقادمة من الصين، كما تم تخصيص المبنى F في المطار المذكور، لخدمة رحلات الوجهات الصينية.

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وبين الإجراءات التي اتخذتها إدارة المطار، تزويد كل مباني المطار بأجهزة قياس درجة حرارة الجسم عن بعد، وتشغيل آلية النقل إلى مستشفيات الأمراض المعدية بموسكو بوسائط نقل خاصة، وتجهيز الأقسام الطبية بمحطات المطار بأجهزة الوقاية الشخصية وتجهيز غرف عزل مجهزة بكل الوسائل والمعدات اللازمة في كل محطات المطار، وتطهير كافة أقسام المطار.

المصدر: RT