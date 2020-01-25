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روسيا تبحث إجلاء مواطنيها من ووهان الصينية

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روسيا تبحث إجلاء مواطنيها من ووهان الصينية
Reuters DAVID STANWAY
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أعلنت السفارة الروسية لدى بكين أنها تبحث مع السلطات الصينية تنظيم عملية إجلاء للمواطنين الروس من مقاطعة خوبي وسط البلاد وعاصمتها ووهان المغلقة بسبب اندلاع وباء فيروس "كورونا".

أفاد بذلك اليوم السبت المسؤول الصحفى بالسفارة الروسية غيورغى يغوروف، الذي قال: "حتى الآن، لا توجد إجابة رسمية (على طلب توضيح ترتيبات مغادرة المواطنين الأجانب لووهان)"، مشيرا إلى أن مواطنين روس يتواصلون مع السفارة، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين شرح كيفية مغادرة مقاطعة هوبي ومدينة ووهان.

وأضاف: "في الوقت الحالي نعالج كل هذه الطلبات ونعمل مع الجانب الصيني على ترتيب مغادرة المواطنين الروس لووهان ومقاطعة خوبي".

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وسائل إعلام: الولايات المتحدة وفرنسا بصدد إجلاء مواطنيهما من ووهان الصينية
وسائل إعلام: الولايات المتحدة وفرنسا بصدد إجلاء مواطنيهما من ووهان الصينية

وفي وقت سابق اليوم ذكرت مصادر إعلامية أن الولايات المتحدة وفرنسا تعتزمان إجلاء دبلوماسييهما ومواطنيهما من مدينة ووهان، مركز اندلاع الوباء.

وأعلنت الصين اليوم السبت حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب فيروس كورونا، في ظل ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابات.

المصدر: "نوفوستي"

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