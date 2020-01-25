وسائل إعلام: الولايات المتحدة وفرنسا بصدد إجلاء مواطنيهما من ووهان الصينية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة تنظم رحلة تشارتر جوية غدا الأحد لإجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من مدينة ووهان الصينية، مركز اندلاع وباء فيروس كورونا الجديد.

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وذكرت الصحيفة اليوم السبت، نقلا عن مصدر مطلع، أن طائرة ستقل على متنها حوالي 230 شخصا من دبلوماسيي القنصلية الأمريكية، وكذلك المواطنين الأمريكيين وعائلاتهم.

وقالت الصحيفة إن واشنطن حصلت على موافقة من وزارة الخارجية الصينية وغيرها من الوكالات الحكومية لتنفيذ عملية الإجلاء عقب مفاوضات جرت في الأيام الأخيرة.

وأضافت أن الولايات المتحدة تخطط أيضا لإغلاق قنصليتها في ووهان مؤقتا.

من جانبها، أفادت صحيفة South China Morning Post الصينية بأن فرنسا تخطط لإجلاء مواطنين فرنسيين عالقين في مقاطعة ووهان بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات الصينية إثر اندلاع فيروس "كورونا" الجديد هناك.

ونقلت الصحيفة عن رسالة إلكترونية بعثتها القنصلية الفرنسية في الصين قولها إن "القنصلية العامة تخطط، بالتعاون مع السلطات المحلية، لتوفير حافلات لتمكين مواطنين فرنسيين وزوجاتهم وأطفالهم الصينيين والأجانب من الانتقال من ووهان إلى (مقاطعة) تشانغشا".

وأعلنت الصين اليوم السبت حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب فيروس كورونا، في ظل ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابات.

المصدر: "رويترز"