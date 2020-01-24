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6 قتلى في إطلاق نار ببلدة روت آم سي الألمانية

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6 قتلى في إطلاق نار ببلدة روت آم سي الألمانية
Reuters THO
شرطة ألمانية -أرشيف-
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قتل 6 أشخاص بإطلاق نار في بلدة روت آم سي الألمانية، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلا عن موقع فوكاس أونلاين.

وقالت الشرطة الألمانية، إن عملية واسعة يجري تنفيذها حاليا جنوبي البلدة، بعد تأكيد إطلاق النار فيها.

وأفادت الشرطة بأن عملية إطلاق النار ناجمة عن خلاف شخصي، وقد تم إلقاء القبض على منفذها، ولا يوجد مشتبه فيهم آخرون.

يتبع..

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