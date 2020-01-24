6 قتلى في إطلاق نار ببلدة روت آم سي الألمانية

قتل 6 أشخاص بإطلاق نار في بلدة روت آم سي الألمانية، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلا عن موقع فوكاس أونلاين.

وقالت الشرطة الألمانية، إن عملية واسعة يجري تنفيذها حاليا جنوبي البلدة، بعد تأكيد إطلاق النار فيها.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

وأفادت الشرطة بأن عملية إطلاق النار ناجمة عن خلاف شخصي، وقد تم إلقاء القبض على منفذها، ولا يوجد مشتبه فيهم آخرون.

يتبع..