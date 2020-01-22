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طهران تصادق على تسمية جائزة عالمية باسم "سليماني"

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طهران تصادق على تسمية جائزة عالمية باسم
Reuters WANA NEWS AGENCY
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أعلن أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، سعيد رضا عاملي، عن مصادقة أعضاء المجلس على تسمية الجائزة العالمية للتضحية باسم "الشهيد سليماني".

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وقال عاملي في تصريح حول اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، إن "أعضاء المجلس صادقوا على تسمية الجائزة العالمية للتضحية والتي اقترحها الشهيد قاسم سليماني، باسم "الشهيد سليماني" ليتم تقديمها إلى المضحين على الصعيد الدولي".

وأوضح عاملي أن أعضاء المجلس وجهوا الشكر والتقدير للشعب الإيراني "لمشاركته الملحمية في مراسم تشييع اللواء قاسم سليماني، والذي جاء تعبيرا عن وفاء الشعب بكل أطيافه وتعددياته القومية والثقافية لأهداف الثورة الإسلامية السامية".

المصدر: إرنا

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