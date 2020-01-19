عبد اللهيان: لن تهنأ واشنطن في المنطقة بعد اغتيال سليماني

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على أن المنطقة لن تكون هانئة بالنسبة للأمريكيين بعد اغتيال اللواء قاسم سليماني.

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وقال عبد اللهيان في ندوة علمية: "اليوم وبدلا من النيل إلى الفرات، فإن الصهاينة محاصرون في جدار خرساني ارتفاعه من 5 إلى 12 مترا في منطقة صغيرة تسمى إسرائيل".

وأضاف: "القائد سليماني لم ينس مطلقا فلسطين، وفي مجال مكافحة الإرهاب، شاهدنا هزيمة داعش في العراق وسوريا ولبنان والمنطقة".

وتابع: "المهمة التي كان يتابعها سليماني هي ضمان عدم نجاح الاستراتيجية الصهيونية لتقسيم دول المنطقة في السنوات الأخيرة.. ما تفعله أمريكا في المنطقة، هو ما رأيناه في العراق ولبنان".

وأضاف أن "الأمريكيين وضعوا خطة من ثلاثة أركان أحدها الكيان الصهيوني وأمريكا وحلفاؤهما والثاني تفكيك دول المنطقة، والثالث إثارة الفوضى في دول المنطقة".

المصدر: "فارس نيوز"