الشورى الإيراني يبشر بتحسن قريب في العلاقات بين إيران والسعودية

صرح مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، بأن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في العلاقات بين إيران والسعودية والدول العربية.

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جاء تصريح عبد اللهيان اليوم على هامش ندوة تناولت تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال: "نتوقع أن تشهد العلاقات السعودية الإيرانية، والإيرانية العربية تحسنا أكثر في الفترة القريبة القادمة".​

وأضاف: "منذ أن قطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران لم نتعامل بالمثل معها، ومنحنا دبلوماسييهم فرصة للخروج وأخبرناهم بأن الطريق مفتوح ولن نغلقه".

وشدد عبد اللهيان على أن "المنطقة لن تكون هانئة بالنسبة للأمريكيين بعد اغتيال سليماني".

من جانبه، اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي الذي شارك أيضا في الندوة، أن "الدول العربية ستعيد النظر بشأن وضعها الأمني وعلاقاتها الخارجية بعد التوتر الذي شهدته المنطقة في الفترة الأخيرة".

المصدر: سبوتنيك