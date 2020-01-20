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أردوغان: الصومال دعا تركيا للتنقيب عن النفط في مياهه

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أردوغان: الصومال دعا تركيا للتنقيب عن النفط في مياهه
Reuters UMIT BEKTAS
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن الصومال دعا تركيا للتنقيب عن النفط في مياهه، وفق ما نقلت "رويترز" عن تلفزيون محلي.

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وكانت تركيا وقعت مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

وأكد وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، في وقت سابق أن بلاده ستبدأ عبر مؤسساتها "المرخص لها" في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ التي يشملها الاتفاق التركي-الليبي شرق المتوسط.

المصدر: رويترز

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