قتلى وجرحى بينهم أتراك بتفجير انتحاري في الصومال

أعلنت سلطات الصومال مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، بينهم مواطنون أتراك، في تفجير انتحاري لسيارة ملغومة استهدف مجموعة من المتعاقدين الأتراك وقافلة للشرطة شمال مقديشو اليوم السبت.

وأكد وزير الصحة التركي إصابة 6 مواطنين أتراك، مضيفا أن اثنين منهم في حالة حرجة ويخضعان لعمليات جراحية، فيما وصفت وكالة "الأناضول" المصابين الأتراك بأنهم عمال في شركة بناء. وتبنت حركة "الشباب" المتطرفة المسؤولية عن الهجوم.

وزير الصحة التركي: إصابة 6 أتراك و9 صوماليين في الهجوم الإرهابي جنوبي #مقديشو

https://t.co/1Mu8OQdbM5pic.twitter.com/OFCD1Uj8Cx — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 18, 2020