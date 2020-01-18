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قتلى وجرحى بينهم أتراك بتفجير انتحاري في الصومال

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قتلى وجرحى بينهم أتراك بتفجير انتحاري في الصومال
Reuters FEISAL OMAR
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أعلنت سلطات الصومال مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، بينهم مواطنون أتراك، في تفجير انتحاري لسيارة ملغومة استهدف مجموعة من المتعاقدين الأتراك وقافلة للشرطة شمال مقديشو اليوم السبت.

وأكد وزير الصحة التركي إصابة 6 مواطنين أتراك، مضيفا أن اثنين منهم في حالة حرجة ويخضعان لعمليات جراحية، فيما وصفت وكالة "الأناضول" المصابين الأتراك بأنهم عمال في شركة بناء. وتبنت حركة "الشباب" المتطرفة المسؤولية عن الهجوم.

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