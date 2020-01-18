هندوراس تعتزم نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، أن حكومته ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بمجرد أن تفتح إسرائيل سفارة في تيغوسيغالبا.

وقال هرنانديز أمس الجمعة خلال حفل استلام سفينة حربية اشترتها هندوراس من إسرائيل: "لا ننتظر سوى قيام دولة إسرائيل (..) بفتح مكتبها (الدبلوماسي) في تيغوسيغالبا، وسننقل السفارة إلى القدس".

وذكّر هرنانديز بأن بلاده افتتحت في سبتمبر مكتبا تجاريا في القدس، كامتداد لسفارتها في تل أبيب.

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وقبل عام تقريبا أعلنت هندوراس وإسرائيل والولايات المتحدة أنها ستعقد محادثات تتناول مسألة افتتاح سفارة هندوراسية في القدس، ووضعت عددا من الشروط أمام الحكومة الإسرائيلية، قبل بدء تنفيذ إجراءات نقل سفارتها إلى القدس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها من تل أبيب، ما أثار استياء المجتمع الدولي والفلسطينيين.

وحتى الآن لم تحذ إلا غواتيمالا حذو واشنطن في نقل سفارتها إلى القدس، في خطوة مخالفة لمبدأ حل الدولتين.

والشهر الماضي وعد نجل الرئيس البرازيلي بأن بلاده ستنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

المصدر: أ ف ب