مكتب هندوراس في القدس "خطوة أولى" على طريق السفارة

افتتحت هندوراس مكتبا تجاريا لها في مدينة القدس، في خطوة وصفها رئيسها خوان أورلاندو هرناندز "بالخطوة الأولى" نحو افتتاح سفارة لبلاده في المدينة المقدسة.

وحضر حفل الافتتاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس هندوراس الذي أشار إلى أن افتتاح السفارة، سيجري في الشهر المقبل.

وأشاد خوان أورلاندو هرناندز بعد لحظات من افتتاح مكتب "التجارة والتعاون" الهندوراسي بشكل رسمي في وسط القدس، بهذا "اليوم التاريخي، بالنسبة لهندوراس وإسرائيل".

Hoy es un día histórico para Honduras e Israel, inaugurando la Oficina de Comercio y Cooperación de Honduras en Jerusalén, esto representará más inversión y más oportunidades para el pueblo hondureño.

#HondurasIsrael🇭🇳🇮🇱 pic.twitter.com/9VCnpvPYY9 — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) 1 сентября 2019 г.

وصلى الرئيس الهندوراسي عند الحائط الغربي للأقصى (حائط المبكى)، ولكن امتنع عن إعلان دعمه للسيادة الإسرائيلية على القدس بالكامل.

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ويقع المكتب، الذي يتمتع بصفة دبلوماسية ويعتبر امتدادا لسفارة هندوراس في تل أبيب، في مبنى غرفة تجارة القدس.

المصدر: ar.timesofisrael.com