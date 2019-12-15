إسرائيل: البرازيل أكدت أنها ستنقل سفارتها إلى القدس وستدرج حزب الله على قائمة الإرهاب (صور + فيديو)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، خلال حفل افتتاح البرازيل مكتب للتجارة في القدس، التزام الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بفتح سفارة في القدس العام المقبل.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن بولسونارو أكد أن البرازيل ستنقل سفارتها إلى القدس في العام 2020 وأنها ستدرج "حزب الله" على قائمة الإرهاب".

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وفي وقت سابق اليوم، افتتح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البرازيلي، ونجل الرئيس البرازيلي أدواردو بولسونارو، اليوم الأحد، مكتب تجارة برازيلي في القدس.

ويحمل المكتب اسم الوكالة البرازيلية للتجارة والاستثمار "أبيكس".

وأكد إدواردو بولسونارو نجل الرئيس البرازيلي والنائب في مجلس النواب خلال حديثه في الحفل أن نقل السفارة سيتم بالفعل وأن والده أكد ذلك.

وبحسب النائب بولسونارو الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في البرلمان البرازيلي، فإن التأخير في تنفيذ هذه الخطوة مرده إلى رغبة بلاده في التحضير الشامل لذلك ولتكون مثالا يحتذى به لبلدان أمريكا الجنوبية الأخرى.

جدير بالذكر أن الرئيس البرازيلي أعلن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو في القدس، في شهر أبريل 2019، عن قراره فتح مكتب دبلوماسي يعنى بالشؤون الاقتصادية في القدس، كما تعهد أيضا أن يحذو حذو الولايات المتحدة بنقل سفارة بلاده إلى القدس.

المصدر: وكالات