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نجل بولسونارو: نقل سفارة البرازيل إلى القدس سيكون خطوة طبيعية

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نجل بولسونارو: نقل سفارة البرازيل إلى القدس سيكون خطوة طبيعية
Reuters
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وعد إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي، اليوم الأحد، أثناء مراسم افتتاح مكتب تجاري برازيلي في القدس، بأن بلاده ستنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى هذه المدينة من تل أبيب.

وصرح نجل الرئيس البرازيلي بأن والده، جايير بولسونارو، ينوي في الواقع نقل السفارة البرازيلية إلى القدس، واصفا هذه الخطوة بأنها "ليست استئنائية بل طبيعية".

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وكان سفير إسرائيل لدى البرازيل، يوسي شيلي، قد أعرب مؤخرا عن أمل دولته في أن يكون افتتاح المكتب التجاري الذي لا يتمتع، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بصفة دبلوماسية، خطوة في سبيل نقل البرازيل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، على خطى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استدعت الخارجية الفلسطينية سفير البرازيل لديها احتجاجا على زيارة نجل الرئيس البرازيلي إلى مستوطنة بساجوت المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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