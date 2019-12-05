الخارجية الفلسطينية تستدعي سفير البرازيل احتجاجا على زيارة نجل بولسونارو مستوطنة إسرائيلية

استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية في مدينة رام الله السفير البرازيلي لدى فلسطين فرانسيسكو ماورو اولند، احتجاجا زيارة نجل الرئيس البرازيلي لمستوطنة مقامة على أراض فلسطينية محتلة.

وقالت الخارجية الفلسطينية: "بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، استدعت مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون الأمريكيتين والكاريبي المستشار حنان جرار اليوم الخميس في مقر الوزارة بمدينة رام الله، فرانسيسكو ماورو اولند سفير البرازيل لدى فلسطين، وذلك عقب زيارة النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، لمستوطنة بساجوت المقامة على الأراضي الفلسطينية، مساء أمس ضمن جدول زيارته لإسرائيل والتي تستمر لعدة أيام برفقة وفد برلماني برازيلي".

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ووفقا لبيان الخارجية الفلسطينية، أكدت جرار أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية هي غير شرعية وغير قانونية وأن زيارتها من قبل السيد ادواردو بولسونارو ما هي إلا خرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضافت "أن هذه الخطوة لا تعكس صورة البرازيل التي يعرفها الشعب الفلسطيني لمدة طويلة، حيث أن البرازيل كانت إحدى أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية ومن أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في أمريكا اللاتينية".

وتابعت: "لذلك فإن دولة فلسطين تحرص كل الحرص على الحفاظ على العلاقات الثنائية الوطيدة مع البرازيل، وهذه الخطوات من شأنها أن تؤثر على العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين".

المصدر: معا