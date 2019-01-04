الرئيس البرازيلي: الإسرائيليون هم من يحددون عاصمتهم

أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، على أن "الشعب الإسرائيلي هو من يحدد ما هي عاصمة إسرائيل"، مشيرا إلى أن دولا ومنها دول عربية ستعترض على نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وقال بولسونارو، في مقابلة تلفزيونية، إن "دولا عربية ستعترض على احتمال نقل البرازيل سفارتها في إسرائيل للقدس، لكن دولا أخرى لن تفعل".

وفي وقت سابق، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقلا عن رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، بأن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس، مسألة وقت.

إقرأ المزيد

وأشار نتنياهو إلى أن الرئيس البرازيلي، قبل دعوته لزيارة إسرائيل في الأشهر القادمة.

وقال نتنياهو: "لقد وعد بأن يأتي قبل شهر مارس، وسنستقبله في إسرائيل بحرارة وترحاب مثلما استقبالنا".

وأكد نتنياهو، خلال لقائه ممثلي الجالية اليهودية في البرازيل، أن "إسرائيل تولي هذه الدولة أهمية كبيرة"، وقال إنه اتفق مع الرئيس البرازيلي على تقييم وتعزيز تعاون الدولتين في مجالات الأمن والدفاع والزراعة والمياه وجميع الصناعات الأخرى.

المصدر: رويترز