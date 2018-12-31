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فلسطين تسعى لإجهاض نقل سفارة البرازيل إلى القدس

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فلسطين تسعى لإجهاض نقل سفارة البرازيل إلى القدس
Reuters
نتنياهو وبولسونارو، ريو دي جانيرو، البرازيل 28 ديسمبر 2018
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أكد السفير الفلسطيني في القاهرة، دياب اللوح، وجود اتصالات مع دول عربية لتشكيل وفد من وزراء الخارجية العرب لإيفاده إلى البرازيل لمنع نقل سفارتها إلى القدس.

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وقال السفير، وفقا لموقع"مكان" الإسرائيلي، إن اتصالات بهذا الشأن تجري مع السعودية والأردن ومصر.

 وأوضح مصدر سياسي فلسطيني، للمحطة الإسرائيلية، أن الفلسطينيين لا يتوقعون قيام الدول العربية بمقاطعة البرازيل إذا ما نقلت سفارتها إلى القدس، مضيفا، مع ذلك يجب القيام بهذه المحاولة لإجهاض نقل السفارة.

وفي وقت سابق، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نقلا عن رئيس البرازيل،

جايير بولسونارو، بأن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس، ليس أكثر من مسألة وقت.

وأشار نتنياهو إلى أن الرئيس البرازيلي، قبل دعوته لزيارة إسرائيل في الأشهر القادمة.

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 وقال نتنياهو: "لقد وعد أنه سيأتي قبل شهر مارس، وسنستقبله في إسرائيل بحرارة وترحاب مثلما جرى استقبالنا".

وأكد نتنياهو، خلال لقائه ممثلي الجالية اليهودية في البرازيل، أن إسرائيل تولي هذه الدولة أهمية كبيرة، وقال إنه اتفق مع الرئيس البرازيلي على تقييم وتعزيز تعاون الدولتين في مجالات الأمن والدفاع والزراعة والمياه وجميع الصناعات الأخرى.

المصدر: makan.org

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