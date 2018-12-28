نتنياهو يجري محادثات مع الرئيس البرازيلي

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو لزيارة إسرائيل.

وخلال أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البرازيل، أكد نتنياهو استعداد تل أبيب لمساعدة البرازيل في مجالات الاقتصاد والأمن والزراعة والموارد المائية.

وقبل بولسونارو دعوته لزيارة إسرائيل، مشيرا إلى أنه قد يقوم بهذه الزيارة في مارس المقبل. وأضاف أن البرازيل بحاجة إلى "حلفاء وأصدقاء طيبين... مثل بنيامين نتنياهو"، على حد تعبيره.

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وتوقع بعض المراقبين أن يتم خلال لقاء نتنياهو مع بولسونارو الإعلان عن نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس، لكن ذلك لم يحدث بعد.

ويتولى بولسونارو منصب الرئاسة يوم 1 يناير المقبل. وهو معروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، وقد أعلن قبل فترة عن نيته نقل السفارة إلى القدس.

المصدر: رويترز