نتنياهو يتوجه الى البرازيل في زيارة تاريخية

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلى البرازيل في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى هذا البلد لحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد جاير بولسونارو.

ونقل موقع "أي 24 نيوز" الإعلامي الإسرائيلي عن مسؤول اسرائيلي قوله إن نتنياهو من المقرر أن يلتقي الرئيس البرازيلي المنتخب بولسونارو بعد ظهر الجمعة في ريو دي جانيرو.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "هذه الزيارة لأكبر دولة في أميركا اللاتينية من شأنها أن تعزز المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين"، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ 1.2 مليار دولار.

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ومن المقرر أن يجري نتنياهو كذلك محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على هامش حفل تنصيب بولسونارو يوم 1 يناير المقبل. كما سيجري محادثات مع رئيسي تشيلي وهندوراس إلى جانب مسؤولين آخرين، وسيلتقي أفرادا من الطائفة اليهودية ومجموعة مسيحية مؤيدة لإسرائيل.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن نتنياهو سيبحث مع بومبيو على الأرجح الملف السوري على خلفية القرار الأمريكي سحب القوات من سوريا.

وجدير بالذكر أن جاير بولسونارو قد أعلن مرارا عن مواقفه المؤيدة لإسرائيل، بالإضافة إلى عزمه نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي رحب به نتنياهو، واصفا هذا القرار بـ "التاريخي".

المصدر: i24NEWS