الرئيس البرازيلي المنتخب: الشراكة مع إسرائيل على طريق سليم

أكد الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، أن الشراكة مع إسرائيل على طريق سليم، معلنا عن مفاوضات مع تل أبيب لإنتاج المياه شمال شرق البرازيل الذي يعاني جفافا.

وكتب بولسونارو، الذي سيتولى منصبه في الأول من يناير المقبل، على "تويتر": "الشراكة بين البرازيل وإسرائيل، والتي سيستفيد منها شمال شرق البلاد، هي على الطريق السليم".

وأعلن أيضا، أن وزير العلوم والتكنولوجيا المقبل، رائد الفضاء ماركوس بونتيس، سيتوجه إلى تل أبيب في يناير المقبل للقاء نظيره الإسرائيلي وكذلك "لزيارة مصانع تحلية المياه والمزارع" فيها.

Saúde, desenvolvimento social, economia, tecnologia e ciência: pic.twitter.com/IDCE8Gcnyn — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 25. prosince 2018

وأضاف، أن الشراكة تشمل اختبار تقنيات "إنتاج المياه من رطوبة الهواء في مدارس ومستشفيات في المنطقة".

من جهته، سيتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الأسبوع الجاري، إلى البرازيل في "زيارة تاريخية"، وفق ما ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست".

وقال نتانياهو: "سألتقي فور وصولي الرئيس المنتخب جايير بولسونارو، وعددا من المسؤولين السياسيين في البلاد".

ويؤيد بولسونارو إقامة تحالف مع إسرائيل رغم أن هذه السياسة تؤثر سلبا في العلاقات التجارية بين البرازيل والدول العربية وفي القطاع الزراعي.

من جانبها، دعت الجامعة العربية البرازيل وأستراليا، اللتين تؤيدان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلى "احترام القانون الدولي"، وقررت إرسال وفد رفيع المستوى للقاء المسؤولين البرازيليين والأستراليين.

المصدر: أ ف ب