وزير الطاقة الإسرائيلي: صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر ربما يعاد تصديرها إلى أوروبا

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، يوم الأربعاء، إن صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر ربما يعاد تصديرها إلى أوروبا عبر محطة "إدكو" في غضون "أشهر قليلة".

وأكد يوفال شتاينتز أن إسرائيل تتحدث مع مصر والهند حول تصدير غاز شرق المتوسط إلى الهند عبر قناة السويس.

و‏أعلنت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، اليوم، عن وصول وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إلى مصر للمشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط.

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وأفادت وكالة "الأناضول" بأن شتاينتز سيلتقي مع وزير البترول المصري، طارق الملا، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن اللقاء يتزامن مع بدء ضخ إسرائيل الغاز الطبيعي إلى مصر.

وأشارت صحيفة "جروزاليم بوست"، الأربعاء، إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط سينعقد في وقت لاحق الأربعاء، في العاصمة المصرية بمشاركة وزراء الطاقة من مصر وإسرائيل وإيطاليا واليونان وقبرص الرومية، والأردن وفلسطين.

جدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أعلنت بدء ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي المستخرج من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، اعتبارا من الأربعاء 15 يناير.

وذكرت الوزارة المصرية في بيان، أن بدء ضخ الغاز الطبيعي "يمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".

وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الماضيين وجرى تحديثها في الربع الأخير 2019، تصدّر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما مقبلة.

وكانت الاتفاقية الأولية الموقعة في فبراير 2018، أوردت قيام شركة "ديليك" الإسرائيلية بتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة "دولفينوس هولدينغ" المصرية (خاصة)، على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.

وذكر البيان المصري، أن هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية.

ونهاية سبتمبر 2018، أعلنت مصر اكتفاء البلاد الذاتي من الغاز المسال، ووقف استيراده من الخارج، ما يوفر على البلاد نحو 2.5 مليار دولار سنويا.

المصدر: رويترز + الأناضول