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وزير الطاقة الإسرائيلي يصل إلى مصر

أخبار العالم العربي

وزير الطاقة الإسرائيلي يصل إلى مصر
Reuters
مصر
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‏أعلنت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، اليوم الأربعاء، عن وصول وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، إلى مصر للمشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط.

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واختار ممثلو سبع دول في يناير من العام الماضي، القاهرة مقرا لـ"منتدى غاز شرق المتوسط" الذي يضم بخلاف مصر كلا من اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل.

وجاء في البيان التأسيسي أن المنتدى بمثابة منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية، بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي.

ويأتي عقد المنتدى في الوقت الذي أعربت فيه مصر والاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة، في مايو الماضي، عن القلق من استمرار تركيا في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، وتبرر أنقرة تحركها للحفر والتنقيب قبالة "قبرص الشمالية" بأنه يجري بموافقة من "حكومة جمهورية قبرص الشمالية"، التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

المصدر: RT

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