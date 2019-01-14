مصر تطلق منتدى غاز شرق المتوسط وإسرائيل حاضرة

انطلق في مصر "منتدى غاز شرق المتوسط" بمشاركة وزراء طاقة لسبع دول بينها إسرائيل، ومقره العاصمة المصرية القاهرة.

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وكشفت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم الاثنين، أن من أهداف المنتدى الجديد العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية، وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية.

وأضافت الوزارة، أن وزراء الطاقة المجتمعين اليوم من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.

وبجانب الدول المؤسسة، يمكن لأي من دول شرق المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور، الانضمام لعضوية المنتدى لاحقا.

ويأتي إنشاء المنتدى في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، بالإضافة معارضة تركيا للخطوات المتعلقة بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وتعترض تركيا بشكل رئيسي على اتفاقية وقعت عام 2013 بين مصر وقبرص، لإعادة ترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد النفطية.

وهناك توترات متزايدة بين تركيا واليونان على خلفية النزاعات في المياه الإقليمية في بحر إيجه والبحر المتوسط وحقوق الجانبين في موارد النفط والغاز التي يُعتقد أنها مخزونة بوفرة تحت القاع.

المصدر: وكالات