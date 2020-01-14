المتحدث باسم السلطة‌ القضائية: السفير البريطاني في طهران شخص غير مرغوب فيه

أعلن المتحدث باسم السلطة‌ القضائية في إيران، غلام حسن إسماعيلي، الثلاثاء، إن السفير البريطاني في طهران روب ماكير شخص غير مرغوب فيه، والقوانين الدولية تستدعي طرده من البلاد.

إقرأ المزيد

وأضاف اسماعيلي أن "حضور السفير البريطاني في أماكن التجمعات لإعداد الأفلام والصور، هو تحرك استفزازي مرفوض".

وشدد على أن إيران "لن تجامل أحدا في حماية أمنها القومي حتى لو كان يتمتع بحصانة دبلوماسية"، وقال: "نحترم الاتفاقيات الدولية لكنها ليست أحادية الجانب".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رجل دين إيراني بارز قوله "إن طرد السفير البريطاني هو أفضل شيء يمكن أن يحدث له وإلا ربما مزقه أنصار سليماني إربا".

وسبق أن احتجزت السلطات الإيرانية السفير البريطاني، مساء السبت لعدة ساعات لمشاركته في "تحركات مشبوهة" أمام جامعة أمير كبير، أثناء وجوده وسط حشد من المتظاهرين المحتجين على إسقاط إيران بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737-800" قرب طهران، فجر 8 يناير، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

من جهتها، استدعت الخارجية الإيرانية أول من أمس ماكير، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المناهضة لحكومة البلاد، مبررة استدعاءه "بسلوكه المخالف للأعراف خلال المشاركة في تجمع غير قانوني مساء يوم أمس وسط العاصمة طهران".

المصدر:رويترز+RT