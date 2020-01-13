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وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو للسفير البريطاني بين المحتجين

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وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو للسفير البريطاني بين المحتجين
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نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو يظهر لحظة تواجد السفير البريطاني لدى طهران في مكان "الاحتجاجات" التي اندلعت في العاصمة الإيرانية بعد الإعلان عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ويظهر مقطع الفيديو السفير البريطاني وسط المحتجين وهم يهتفون بعبارات غاضبة ضد سلطات بلادهم.

وكان السفير البريطاني، روبرت ماكير، قد نفى أمس أي مشاركة له في الاحتجاجات بطهران، وأكد أنه لم يحرض عليها، وإنما "ذهب إلى مراسم التضامن مع ضحايا الطائرة الأوكرانية من مبدأ أداء الاحترام للضحايا، حيث أن عددا منهم بريطانيون"، بحسب قوله.

ولفت السفير إلى أنه غادر المكان بعد 5 دقائق من وجوده هناك، عندما بدأ البعض بإطلاق "الشعارات".

وتصريحات السفير هذه تأتي بعد أن احتجزته السلطات الإيرانية لعدة ساعات، "لتنظيمه تحركات مشبوهة في جامعة أمير كبير"، وتم إطلاق سراحه لاحقا. واحتجت لندن بشدة على عملية احتجاز سفيرها واعتبرت ذلك خرقا فظا لاتفاقية فيينا حول العمل الدبلوماسي

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المصدر: وكالات 

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