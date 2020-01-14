ترودو: التوتر حول إيران تسببت بتحطم الطائرة الأوكرانية

أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على أن التوتر حول إيران تسبب بتحطم الطائرة الأوكرانية، ودعا إلى وقف التصعيد.

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وقال ترودو في مقابلة مع قناة "غلوبال نيوز": "لو لم تكن هناك توترات، ولم يكن هناك تصعيد في الآونة الأخيرة في المنطقة لكان هؤلاء الكنديون في بيوتهم مع أسرهم الآن"​​​.

وأضاف : "مثل هذا يحدث بظروف الصراعات والحروب، ودائما يتحمل الأبرياء حصة الأسد من هذه المصاعب، لكن ما حدث يذكرنا بضرورة العمل بجد من أجل تخفيف حدة التوتر والتحرك نحو الحد من التصعيد".

ووفقا له، المطلوب من إيران في هذه الحالة "الاعتراف بالمسؤولية وشكل من أشكال التعويض".

يذكر أن 57 مواطنا من كندا لاقوا حتفهم بحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران.

وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ، صباح الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران متوجهة إلى كييف.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم 167 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأقر قائد القوة الجو الفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز