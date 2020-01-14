 
مباشر

ترودو: التوتر حول إيران تسببت بتحطم الطائرة الأوكرانية

أخبار العالم

ترودو: التوتر حول إيران تسببت بتحطم الطائرة الأوكرانية
Reuters
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2ec

أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على أن التوتر حول إيران تسبب بتحطم الطائرة الأوكرانية، ودعا إلى وقف التصعيد.

إقرأ المزيد
ترودو: على إيران تحمل كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الأوكرانية ودفع تعويضات لأسر الضحايا
ترودو: على إيران تحمل كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الأوكرانية ودفع تعويضات لأسر الضحايا

وقال ترودو في مقابلة مع قناة "غلوبال نيوز": "لو لم تكن هناك توترات، ولم يكن هناك تصعيد في الآونة الأخيرة في المنطقة لكان هؤلاء الكنديون في بيوتهم مع أسرهم الآن"​​​.

وأضاف : "مثل هذا يحدث بظروف الصراعات والحروب، ودائما يتحمل الأبرياء حصة الأسد من هذه المصاعب، لكن ما حدث يذكرنا بضرورة العمل بجد من أجل تخفيف حدة التوتر والتحرك نحو الحد من التصعيد".

ووفقا له، المطلوب من إيران في هذه الحالة "الاعتراف بالمسؤولية وشكل من أشكال التعويض".

يذكر أن 57 مواطنا من كندا لاقوا حتفهم بحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران.

وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ، صباح الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران متوجهة إلى كييف.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم 167 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأقر قائد القوة الجو الفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول للصحفي العراقي الذي قتله مجهولون في البصرة رفقة مصور متعاقد مع وكالة رابتلي