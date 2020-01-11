روحاني يخبر زيلينسكي أنه سيرسل ممثلا إلى كييف لتقديم اعتذار رسمي عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

أفادت طهران بأن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ذكر لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه سيرسل ممثلا عنه إلى كييف لتقديم اعتذار رسمي عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وقال روحاني خلال الاتصال، حسب بيان للرئاسة الأوكرانية، إن التعاون بين الخبراء الإيرانيين والأوكرانيين سيستمر بجدية حتى الانتهاء من التحقيقات، مضيفا: "لن نتسامح مع كل من ثبت قصوره في الحادثة".

وشدد روحاني، وفق البيان، على أن سقوط الطائرة الأوكرانية ناجم عن خطأ بشري وسيتم تسليم المسؤولين عنه الى القضاء، مشيرا إلى أنه سيرسل ممثلا عنه إلى كييف لتقديم اعتذار عن إسقاط الرحلة.

ولفت روجاني إلى أن إيران "ملتزمة بكافة التعهدات القانونية" بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية وستتم متابعة الإجراءات عبر وزيري خارجية البلدين.

من جانبه، أشار الرئيس الأوكراني، حسب البين، إلى أن اعتراف إيران بإسقاط الطائرة أمر مهم وخطوة قانونية، مضيفا: "نقدر التعاون المؤثر الذي تبذله طهران في ظل الظروف الخاصة التي تعيشها".

وقال زيلينسكي: "نأمل في مواصلة التعاون بين إيران والخبراء الأوكرانيين حتى انتهاء التحقيقات وفقا للبروتوكولات القانونية وأن نتمكن من تسلم جثث ضحايا الطائرة المنكوبة في أسرع وقت ممكن".

وأعلنت إيران، في وقت سابق من السبت، أن طائرة "بوينغ" الأوكرانية التي تحطمت فجر 8 يناير قرب طهران، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا، أسقطت عن طريق الخطأ بصاروخ أطلقته منظومة إيرانية للدفاع الجوي كانت في حالة استنفار بعد الضربات الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري الإيراني، قبل بضعة ساعات من الحادث، على أهداف عسكرية أمريكية في العراق.

وتحملت قيادة القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني كامل المسؤولية عن الكارثة، بينما وصفها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأنها "خطأ لا يغتفر".

المصدر: RT