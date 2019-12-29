أنباء متباينة حول ضحايا إطلاق نار في كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

تناولت تقارير إعلامية أنباء عن وقوع ضحايا جراء حادث إطلاق نار داخل إحدى الكنائس في ولاية تكساس الأمريكية، فيما لم يؤكد مسؤول في الولاية تلك الأنباء.

وفي تصريح صحفي، قال المتحدث باسم خدمات الإطفاء في مدينة فورت-ويرث، مايك دريفدال، إن فرق الإطفاء والشرطة تلقت بلاغا بحدوث إطلاق نار في حوالي الساعة العاشرة صباح الأحد (بالتوقيت المحلي)، وتم إرسال فريق من رجال الإطفاء والأمن إلى مكان الحادث، حيث تم العثور على ثلاثة مصابين. وأضاف أنه تم نقلهم جميعا إلى المستشفى وهم في حالات حرجة. وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد الجرحى هو مطلق النار.

ولم يكشف المسؤول عما إذا كان إطلاق النار وقع داخل الكنيسة أم خارجها، كما أنه قال إن دوافع مطلق النار ما زالت مجهولة والتحقيق جار في الحادث.

وسابقا الأحد، أوردت شبكة CBS ووسائل إعلام أمريكية أخرى، أن إطلاق النار في "كنيسة المسيح" الواقعة في مدينة وايت سيتلمينت خلف ما لا يقل عن قتيلين وجريحا في حالة حرجة.

المصدر: وكالات