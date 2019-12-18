موسكو تعليقا على توقيف 40 إسرائيليا في روسيا: إسرائيل أوقفت آلاف الروس في مطاراتها

أصدرت السفارة الروسية لدى تل أبيب تعليقا على نشر وسائل إعلام عبرية تقارير أفادت باحتجاز نحو 40 إسرائيليا في مطار دوموديدوفو بالعاصمة موسكو عند دخولهم روسيا.

وشددت الوزارة في بيان تم توزيعه على وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، على أن 5771 سائحا روسيا مُنعوا، حسب بياناتها الرسمية، من دخول إسرائيل منذ بداية العام الجاري حتى أول ديسمبر، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت 568 سائحا روسيا من دخول البلاد في أكتوبر ومثلهم في نوفمبر الماضيين.

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ولفتت السفارة إلى أن ما معدله 20 سائحا روسيا يصلون إسرائيل ضمن مجموعات سياحية منظمة يتعرضون يوميا للتوقيف ويجبرون على العودة، غير أن الجانب الروسي يمتنع عن التعليق على القرارات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية.

وكانت السلطات الروسية قد احتجّت مؤخرا على طريقة معاملة السلطات الإسرائيلية للسياح الروس لدى وصولهم مطار بن غوريون في تل أبيب، وأشار مصدر روسي رسمي لصحيفة "هآرتس" إلى أن هذه المشاكل تأتي على الرغم من اتفاق نظام السفر دون تأشيرات بين الدولتين.

وبرز التوتر بين موسكو وتل أبيب في الأشهر الأخيرة على خلفية إصدار القضاء الروسي حكما بالسجن 7.5 عاما على المواطنة الإسرائيلية، نعمة يساكر، بتهمة تهريب المخدرات، ويعتقد الإعلام الإسرائيلي أن هذا الحكم على صلة بقرار تل أبيب تسليم المواطن الروسي، أليكسي بوركوف، المتهم بالقرصنة الإلكترونية إلى الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات