الإعلام العبري: توقيف عشرات الإسرائيليين في مطار بموسكو

أفادت وسائل إعلام عبرية بتوقيف أكثر من 40 إسرائيليا في مطار "دوموديدوفو" بموسكو، عقب هبوط طائرتهم في العاصمة الروسية، اليوم الأربعاء.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن معظم ركاب الطائرة التابعة لشركة "العال" نُقلوا بعد هبوطها إلى منطقة خاصة حيث يجري الآن استجوابهم، بعد مصادرة جوازاتهم.

ولم يصدر الجانب الروسي بعد تعليقا على الموضوع.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة حوادث مماثلة وقعت منذ إصدار القضاء الروسي حكما بالسجن 7.5 عاما على المواطنة الإسرائيلية، نعمة يساكر، بتهمة تهريب المخدرات في وقت سابق من العام الجاري.

ويعتقد الإعلام الإسرائيلي أن هذا الحكم على صلة بقرار تل أبيب تسليم المواطن الروسي، أليكسي بوركوف، المتهم بالقرصنة الإلكترونية إلى الولايات المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية