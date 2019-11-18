جنرال إسرائيلي: حركة الجهاد الإسلامي تزداد قوة!

حذر جنرال بارز في الجيش الإسرائيلي، يقود إحدى الوحدات العسكرية المتمركزة عند حدود قطاع غزة، من تزايد قوة "حركة الجهاد الإسلامي".

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الجنرال، ليرون باتيتو، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، قوله، أثناء لقائه أمس الأحد بممثلين عن مجلس أشكول الإقليمي لأول مرة منذ التصعيد الأخير حول القطاع: "الجهاد الإسلامي تزداد قوة.. الجهاد الإسلامي تزيد من قدراتها العسكرية".

وأشار الجنرال إلى أن قرار اغتيال القيادي في "سرايا القدس" (الجناح العسكري للحركة)، بهاء أبو العطاء، جاء بعد إدراك تل أبيب لنيته "ممارسة أعمال إرهابية ضد إسرائيل" وبغية الإضرار بـ"الجهاد الإسلامي"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي لم يتفاجأ بالقدرات الهجومية للحركة.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "الجهاد الإسلامي" خلال جولة التصعيد الأخيرة التي أعقبت اغتيال أبو العطا، الثلاثاء الماضي، استخدمت صاروخا جديدا محلي الصنع، وهو أكبر بكثير مما تستخدمه عادة حركة "حماس".

المصدر: يديعوت أحرونوت