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أردوغان: تركيا اليوم تصنع 70% من احتياجاتها العسكرية

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أردوغان: تركيا اليوم تصنع 70% من احتياجاتها العسكرية
Reuters Umit Bektas
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تصنع اليوم "70% من احتياجاتها العسكرية والدفاعية بقدرات وإمكانات محلية بحتة"، مؤكدا أن "الهدف الأسمى، هو الوصول إلى نسبة 100%".

وأضاف أردوغان خلال خطاب ألقاه، في المجمع الرئاسي بأنقرة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ81 لوفاة المؤسس مصطفى كمال أتاتورك. أنه "كان لدى تركيا 62 مشروعا في مجال الصناعات الدفاعية، عند مطلع الألفية الثالثة، وأنها اليوم تمتلك أكثر من 700 مشروع، بميزانية تبلغ 60 مليار دولار".

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كما أعرب الرئيس التركي عن أمله في رؤية المقاتلة الحربية التركية محلية الصنع في الأجواء، مع حلول عام 2023.

المصدر: الأناضول

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