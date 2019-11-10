 
مباشر

الدفاع التركية: مقتل 8 مدنيين بإحدى قرى تل أبيض السورية في هجوم بسيارة مفخخة

أخبار العالم العربي

الدفاع التركية: مقتل 8 مدنيين بإحدى قرى تل أبيض السورية في هجوم بسيارة مفخخة
Reuters ALH/gk
موقع انفجار سيارة مفخخة في سوريا -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mp2m

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن مقتل 8 مدنيين بإحدى قرى تل أبيض السورية، إثر هجوم بسيارة مفخخة.

وتداول مغردون على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى التي تلت انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي.

من جهته، أكد "المرصد السوري" وقوع "انفجار عنيف في بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي، نجم عن انفجار سيارة مفخخة بعد ظهر اليوم الأحد".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا