الدفاع التركية: مقتل 8 مدنيين بإحدى قرى تل أبيض السورية في هجوم بسيارة مفخخة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن مقتل 8 مدنيين بإحدى قرى تل أبيض السورية، إثر هجوم بسيارة مفخخة.

انفجار في بلدة سلوك المحتلة التابعة لمدينة تل أبيض وأنباء عن قتلى وجرحى pic.twitter.com/UDpefKVcOj — قناة اليوم (@alyaumch) November 10, 2019

وتداول مغردون على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى التي تلت انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي.

من جهته، أكد "المرصد السوري" وقوع "انفجار عنيف في بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي، نجم عن انفجار سيارة مفخخة بعد ظهر اليوم الأحد".

المصدر: وكالات