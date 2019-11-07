مشاورات روسية فرنسية حول الوضع في سوريا

أجرى مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية سرغي فيرشينين، مشاورات مع وفد فرنسي برئاسة المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى سوريا فرانسوا سينيمو.

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وتم خلال المشاورات بحث الوضع "على الأرض" في سوريا، ولاسيما في شمال شرقي البلاد، وتبادل وجهات النظر حول آفاق التسوية السياسية للأزمة السورية.

وتمت الإشارة إلى أهمية انعقاد أول اجتماع للجنة الدستورية السورية في 30 أكتوبر في جنيف، مما أتاح بدء حوار مباشر بين السوريين كجزء من العملية السياسية التي ترعاها وتديرها الأمم المتحدة، بقرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما تم النظر في قضايا تعزيز العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى مناطقهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

المصدر:RT