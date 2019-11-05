موسكو ترفض محاولات واشنطن تعزيز وجودها في منطقة حقول النفط شمال شرقي سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن موسكو تعتبر محاولات واشنطن التمركز في شمال شرقي سوريا بمنطقة حقول النفط أمر غير مقبول.

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وقال فيرشينين، اليوم الثلاثاء، للصحفيين: "أي تصرفات​​​ من مثل تلك التي تحاول الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري غير الشرعي هي من وجهة نظرنا مخالفة للقانون الدولي وغير مقبولة".

وأفادت وكالة الأناضول التركية سابقا بأن العسكريين الأمريكيين يقومون ببناء قاعدتين جديدتين في محافظة دير الزور بشمال شرقي سوريا.

وقبل ذلك أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الوحدات العسكرية الأمريكية ستقوم بضمان الأمن في الحقول النفطية بشرقي سوريا.

المصدر: نوفوستي