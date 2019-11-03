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دورية أمريكية تتفقد حقول النفط بشمال شرقي سوريا (صور)

أخبار العالم العربي

دورية أمريكية تتفقد حقول النفط بشمال شرقي سوريا (صور)
RT
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قامت دورية من القوات الخاصة الأمريكية بتفقد حقول النفط في منطقة آليان والرميلان بالحسكة بشمال شرقي سوريا، عند الحدود مع العراق.

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وأفاد مراسلنا بأن الدورية الأمريكية جالت مع القوات الكردية (قسد) في عدد من حقول النفط بمنطقة آليان والرميلان وقرى آلاقوس، حيث كان برفقتهم أيضا وزير البترول في "الإدارة الذاتية الكردية".

وأضاف مراسلنا أن الدورية الأمريكية عادت إلى منطقة رميلان، في مثلث الحدود التركية-السورية-العراقية، بعد تفقدها حقول نفطية في منطقة القحطانية، حيث سلكت الطرق القريبة من الحدود التركية.

دورية أمريكية تتفقد حقول النفط بشمال شرقي سوريا (صور)
RT
دورية أمريكية تتفقد حقول النفط بشمال شرقي سوريا (صور)
RT
دورية أمريكية تتفقد حقول النفط بشمال شرقي سوريا (صور)
RT
دورية أمريكية تتفقد حقول النفط بشمال شرقي سوريا (صور)
RT
دورية أمريكية تتفقد حقول النفط بشمال شرقي سوريا (صور)
RT
دورية أمريكية تتفقد حقول النفط بشمال شرقي سوريا (صور)
RT

المصدر: RT

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