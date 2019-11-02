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ترامب: أنا أحب النفط وقمنا بتأمين حقوله في سوريا

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ترامب: أنا أحب النفط وقمنا بتأمين حقوله في سوريا
Reuters
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان
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شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رغبته في عودة الجنود الأمريكيين الموجودين في سوريا إلى ديارهم، مؤكدا أن قوات بلاده قامت بتأمين حقول النفط بشمال شرقي سوريا.

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وأضاف ترامب في تصريحات صحفية، يوم الجمعة، من البيت الأبيض قبيل توجهه إلى ولاية ميسيسيبي: "ليراقب الحدود التركية السورية آخرون غيرهم (غير جنود بلاده) ، ولقد قمنا بتأمين حقول النفط، فأنا أحب النفط .. ونحن نتعاون مع الأكراد .. كما نعمل مع تركيا ومع العديد من الدول الأخرى".

وأكد ترامب أن "الاتفاق الذي وقعناه مؤخرا بخصوص سوريا يطبق بشكل جيد للغاية".

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلقت تركيا عملية عسكرية بمشاركة فصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة تحت مسمى "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا لتطهيرها من "التنظيمات الإرهابية"، وأعلن حينها ترامب بدء سحب قواته من تلك المناطق، إلا أنه عاد وأعلن مؤخرا أنه سيبقي جزءا من قواته بالقرب من حقول النفط  هناك لحمايتها من سيطرة "داعش".

المصدر: NBC News

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