ترامب: نريد من دول المنطقة أن تكون شرطة حدودها ونسعى للدفاع عن النفط في سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تريد من دول منطقة الشرق الأوسط أن تحمي حدودها، مضيفا أنه يسعى لحماية النفط في سوريا.

يذكر أن ترامب سبق أن أعلن، أمس الأحد، عن نيته التعاقد مع شركة "إكسون موبيل" أو أي شركة أمريكية كبيرة، تعمل في مجال الطاقة لتستلم حقول النفط السورية.

وقال في المؤتمر: "ما أعتزم القيام به ربما يكون عقد صفقة مع شركة إكسون موبيل أو إحدى أكبر شركاتنا للذهاب إلى هناك والقيام بذلك بشكل صحيح… وتوزيع الثروة".

من جانبها رفضت شركتا "إكسون موبيل" و"شيفرون" أكبر شركتين نفطيتين تعملان في الشرق الأوسط التعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي.

وتعليقا على تصريحات ترامب، قال بروس ريدل مستشار الأمن القومي السابق والباحث في معهد بروكينغز: "هذه ليست مجرد خطوة قانونية مريبة، بل إنها ترسل كذلك رسالة إلى المنطقة بأسرها والعالم بأن أمريكا تريد سرقة النفط".

المصدر: رويترز