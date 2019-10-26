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كييف وتل أبيب تتفقان على افتتاح مكتب دبلوماسي أوكراني في القدس

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كييف وتل أبيب تتفقان على افتتاح مكتب دبلوماسي أوكراني في القدس
Reuters VALENTYN OGIRENKO
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى كييف (صورة من الأرشيف)
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو عن الاتفاق مع إسرائيل على افتتاح مكتب أوكراني للابتكار في القدس.

وكتب بريستايكو في تغريدة على موقع "تويتر" مساء الجمعة، أن "أوكرانيا وإسرائيل تقتربان أكثر من بعضهما البعض، وهذا حدث مهم. وبموجب اتفاق بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نخطط لافتتاح مكتب للابتكار في القدس، ليساعد مع السفارة الأوكرانية في تل أبيب القطاعات الصناعية الجديدة للبلدين في إيجاد شركاء".

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار الحكومة الأوكرانية، مضيفا أنه أصدر تعليماته للخارجية الإسرائيلية بتنفيذ هذا القرار فورا.

وكان رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي أدلشتاين قد صرح في وقت سابق بأن مجموعة من النواب في البرلمان الأوكراني تعمل على مشروع قانون حول نقل السفارة الأوكرانية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وأعرب عن أمله بإقرار هذا القانون في وقت قريب.

المصدر: RT ووكالات

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