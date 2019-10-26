كييف وتل أبيب تتفقان على افتتاح مكتب دبلوماسي أوكراني في القدس

أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو عن الاتفاق مع إسرائيل على افتتاح مكتب أوكراني للابتكار في القدس.

وكتب بريستايكو في تغريدة على موقع "تويتر" مساء الجمعة، أن "أوكرانيا وإسرائيل تقتربان أكثر من بعضهما البعض، وهذا حدث مهم. وبموجب اتفاق بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نخطط لافتتاح مكتب للابتكار في القدس، ليساعد مع السفارة الأوكرانية في تل أبيب القطاعات الصناعية الجديدة للبلدين في إيجاد شركاء".

#Ukraine and #Israel are becoming closer - an important event. Following the agreement of @ZelenskyyUa with @IsraeliPM we are working on opening Innovation Office in #Jerusalem that will work with 🇺🇦 Embassy in Tel Aviv to help novel industries of our countries find partners. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 25 октября 2019 г.

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار الحكومة الأوكرانية، مضيفا أنه أصدر تعليماته للخارجية الإسرائيلية بتنفيذ هذا القرار فورا.

I welcome the Ukrainian government decision to open a diplomatic branch of their embassy in Jerusalem following an agreement between @ZelenskyyUa & @IsraeliPM

It strengthens the status of Jerusalem in the world & I have instructed @IsraelMFA to implement the decision immediately — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) 25 октября 2019 г.

وكان رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي أدلشتاين قد صرح في وقت سابق بأن مجموعة من النواب في البرلمان الأوكراني تعمل على مشروع قانون حول نقل السفارة الأوكرانية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وأعرب عن أمله بإقرار هذا القانون في وقت قريب.

المصدر: RT ووكالات