طهران: الروح السائدة بین النخب السعودية قائمة علی إزالة التوتر مع إيران

اعتبر عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أن روح إزالة التوتر مع طهران سائدة بين نخب السعودية، مؤكدا أن بلاده سترد على مستهدفي ناقلة نفطها ردا يجعلهم يندمون.

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وقال حشمت الله فلاحت بيشة اليوم في تصريح لوكالة "إسنا" حول الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية: إن الجمهورية الإيرانية أعلنت دوما عن استعدادها لإزالة التوتر وبالتأكيد ستقوم بذلك، ومن المؤكد أن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية يتعارض مع سياسات الجمهورية الإسلامية الرامية للمحافظة على الاستقرار وسيلقى هذا الهجوم ردا حاسما.

واعتبر أن الروح السائدة لدى النخب السعودية قائمة على إزالة التوتر مع إيران، وقال: في وقت تعلن إيران منذ سنوات عن استعدادها للتفاوض مع السعودية، لكن السعوديين هم الذين لم يحضروا، وفي الوقت نفسه تختلف أقوالهم عن أفعالهم ويبحثون عن الوساطة.

وردا على بعض التحليلات القائلة أن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية كان بهدف صرف الأنظار عن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان إلی طهران، قال فلاحت بيشه: هذا الحادث يشبه كثيرا ما جرى خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني، شینزو آبي إلى إيران حيث تم استهداف ناقلتين خلالها بالتزامن، ويبدو أن هناك أطرافا تسعى للحيلولة دون المسار الدبلوماسي وبالطبع في إيران تمارس كل من المؤسسة العملية والدبلوماسية أعمالهما بما يخدم المصالح الوطنية.

وأضاف: لدى إيران قدرات عملية لمعرفة من قام بهذا الهجوم، وسترد ردا يجعله يندم. على ما فعله.

المصدر:"إسنا"