مسؤول إيراني يتهم تل أبيب وواشنطن باستهداف الناقلة الإيرانية

اعتبر عضو لجنة الأمن القومي في إيران حشمت الله فلاحت بيشة، أن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية يهدف إلى إذكاء التوتر في المنطقة، موجها أصابع الاتهام إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

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ورأى بيشة، أن الهجوم مثير للشك بشكل كبير في ظل إعلان كل من طهران والرياض بشكل مباشر أو غير مباشر عن نيتهما إزالة التوتر بين البلدين، معتبرا أن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية يهدف إلى الحيلولة دون نزع فتيل التوتر في المنطقة.

وقال إن الهجوم على الناقلة "سابيتا" مريب، واضعا إسرائيل ودعاة الحرب في الولايات المتحدة في دائرة الاتهام.

وأكد أن الهجوم على الناقلة عمل إرهابي، وأنه سيتم بحثه في لجنة الأمن القومي، داعيا الحكومة الإيرانية إلى تقديم شكوى قانونية والإعلام عن منفذي الهجوم.

وختم قائلا إن الهجمات في المنطقة ستعرض أمن السعودية وإيران للمشاكل.

وتعرضت ناقلة النفط الإيرانية لانفجار قرب ميناء جدة السعودي فجر الجمعة، أسفر عن تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية فيها، ما أدى إلى تسرب نفطي في البحر الأحمر، دون أن تسجل أي إصابات بين أفراد طاقمها.

من جهة أخرى، قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت سابق إن صاروخين استهدفا الناقلة عند الساعة 5:00 و5:20 فجر اليوم الجمعة وتسببا في الانفجار، مؤكدة أن تسرب النفط من الناقلة قد توقف.

واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم على ناقلة النفط، مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر من منطقة قريبة من خط عبور الناقلة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال متواصلة وسيعلن عن نتائجها تباعا.

المصدر: RT