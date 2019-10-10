قادة الإنجيليين ينتقدون تخلي ترامب عن الأكراد شمال سوريا

في حالة نادرة، وجهت شخصيات بارزة في حركة الإنجيليين انتقادات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب قراره إعطاء الضوء الأخضر للهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في سوريا.

ودعا القس والمبشر الإنجيلي البارز فرانكلين غراهام الذي يعد صديقا لترامب على حسابه في "تويتر" مؤيديه إلى الصلاة معه من أجل أرواح الذين سيتأثرون بقرار البيت الأبيض سحب قوات الولايات المتحدة من شمال سوريا، مشيرا إلى أن القرار الذي استدعى القلق العميق لدى الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء يعني في الواقع التخلي عن الأكراد.

TODAY I ask that you join me in praying for the lives affected by the White House decision to pull US troops out of northern Syria. Both Democrat & Republican leaders are deeply concerned bc this would be, in essence, abandoning our closest allies there—the Kurdish people. 1/2 — Franklin Graham (@Franklin_Graham) October 9, 2019

من جانبه، حذر الداعية والإعلامي الإنجيلي بات روبرتسون الذي كان حتى الآونة الأخيرة من أشد مؤيدي الرئيس الأمريكي، من أن ترامب قد يخسر "التفويض من السماء" إذا لم يتدخل لوقف الهجوم التركي في شمال سوريا، واصفا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "ديكتاتور وسفاح".

Pat Robertson is "appalled" by Trump's decision to withdraw U.S. troops from northern Syria: "The President of the United States is in great danger of losing the mandate of Heaven if he permits this to happen." pic.twitter.com/YGeNYpbGrF — Right Wing Watch (@RightWingWatch) October 7, 2019

وأعرب روبرتسون عن استغرابه البالغ إزاء قرار البيت الأبيض "خيانة هذه القوى الديمقراطية في شمال سوريا"، موجها انتقادات شديدة اللهجة إلى ترامب بالقول: "الرئيس الذي سمح بتجزئة (الصحفي السعودي جمال) خاشقجي دون أي عقاب يذكر سيسمح الآن للأتراك بذبح المسيحيين والأكراد".

من جانبه، ذهب الإعلامي الإنجيلي البارز إريك إريكسون إلى أبعد من ذلك، إذ توجه على حسابه في "تويتر" إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطي نانسي بيلوسي بدعوة تسريع تحقيق العزل الجاري بحق ترامب، قائلا: "ربما لا يزال لدينا وقت لإنقاذ بعض الأكراد".

Hey @SpeakerPelosi, maybe do a vote to initiate impeachment STAT, have the committee get out articles by tonight and over to the Senate, and perhaps we'll still have time to save some of the Kurds. — Erick Erickson (@EWErickson) October 9, 2019

وتشكل هذه الانتقادات خطرا كبيرا على حملة ترامب الانتخابية الثانية، وخاصة أن التعويل على دعم الإنجيليين كان بين أهم أسباب الفوز الذي حققه في الانتخابات السابقة.

المصدر: وكالات