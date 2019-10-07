إسرائيل تتفاجأ بقرار ترامب سحب قواته من شمال سوريا

أعلن مسؤولون إسرائيليون بأن القيادة الإسرائيلية فوجئت بقرار الولايات المتحدة سحب قواتها من شمال سوريا، ولم تتلق بلاغا مسبقا من واشنطن بذلك.

ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن مسؤولين كبار قولهم إن "المستوى السياسي والجهاز الأمني فوجئ، صباح الاثنين، بقرار ترامب التخلي عن القوات الكردية، وتشجيع العمليات التركية والإيرانية في سوريا"​​​.

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وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن "إعلان ترامب جاء بعد ساعات من جلسة المجلس الوزاري المصغر الذي ناقش الأحد ضمن جملة مواضيع بينها رغبة ترامب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، في تجنب أي مواجهة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران".

وأضافت القناة أن "إسرائيل ترى في التطورات الأخيرة إثباتا على أنها لا تستطيع الاعتماد أكثر على ترامب بشأن سوريا، باستثناء الدعم السياسي للهجمات الإسرائيلية".

وأشارت "القناة 13" إلى "صمت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي لم يعقب بعد على قرار ترامب الذي يعتبر الحليف الأقرب له خلال السنوات الثلاث الأخيرة"، مضيفة أن "إسرائيل الآن تدفع الثمن دون أن تستطيع أن تنتقد، لتبقى وحيدة أمام التهديد المتصاعد في سوريا".

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت اليوم بسحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا، بينما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن عمليات الجيش التركي ضد المقاتلين الأكراد وضد تنظيم "داعش" في سوريا قد تبدأ في أي وقت.

المصدر: وكالات