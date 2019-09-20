انتقدت وزارة الخارجية الروسية، السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، واعتبرت أن تصرفات واشنطن لن تجلب الاستقرار إلى هذه المنطقة.

وتعليقا على الأوضاع في الشرق الأوسط والتحالف الأمريكي في المنطقة، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في موجز صحفي اليوم الجمعة: "لقد أجبنا بشكل متكرر على هذا السؤال​​​. ننطلق من حقيقة أن جميع التدابير المتخذة في هذه المنطقة يجب أن يكون لها هدف رئيسي متمثل باستقرار الوضع. لسوء الحظ، السياسة، بما في ذلك سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى، لا تؤدي إلى هذه النتيجة، ولكنها تؤدي إلى عكس ذلك".

هذا وتسعى الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف في منطقة الشرق الأوسط، قالت إنه يهدف إلى تحقيق السلام هناك.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية موجة جديدة من التصعيد في منطقة الخليج عقب تعرض السعودية، في 14 سبتمبر الحالي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته بشدة الحكومة الإيرانية، فيما أمر الرئيس الأمريكي، حسب مصادر مطلعة، البنتاغون بإعداد خيارات محتملة للرد على هذا الهجوم.

المصدر: وكالات